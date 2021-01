tmw radio Sconcerti: "Roma, basso profilo dei Friedkin può essere controproducente"

A TMW Radio, durante Maracanà, il direttore Mario Sconcerti è tornato a parlare della Roma: "La proprietà rinuncia a dialogare con la città adesso, lascia che parli da sola ed è un fatto nuovo. Vedremo se arriveranno dei momenti più difficili e cosa succederà. Io credo che possano esserci delle vie di mezzo. Sappiamo poco delle idee dei Friedkin e credo sia ora di saperle. Non c'è stata ancora una spiegazione del progetto. Basso profilo? Se le cose non dovessero andare bene, devi avere qualcuno che spieghi la situazione. Arrivano infatti dei momenti in cui devi spiegare. Nel medio-lungo termine potrebbe non pagare questa linea".