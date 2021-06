tmw radio Sconcerti: "Spero che l'Inter sia in vendita. La situazione è preoccupante"

Il direttore Mario Sconcerti a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi del giorno.

Ungheria, bell'Europeo comunque del ct Rossi:

"Aveva il girone più duro ed è riuscito a fare comunque due punti. Si è comportata con dignità".

Ronaldo meglio di Mbappè ieri sera:

"Mbappè deve ancora pedalare, ma ha tutto per stupire già da ora. L'altro sono 15 anni che è lì, che gioca ad altissimi livelli segnando gol ovunque.

Ora gli ottavi di finale:

"Belgio-Portogallo è una partita molto dura, Francia-Svizzera dovrebbe essere già segnata, mentre Croazia-Spagna non so. Svezia-Ucraina potrebbe sorridere agli svedesi, che è una bella squadra. Inghilterra-Germania è bella da giocare. Olanda-R.Ceca non è scontata, i cechi fisicamente sono straordinari, l'Olanda è una piccola Italia, che gioca bene e non ha fuoriclasse. Galles-Danimarca non so ma sono favoriti i danesi".

E Italia-Austria?

"Noi siamo migliori dell'Austria. La partita non dipenderà dall'Austria ma dall'Italia. Se gioca ai suoi livelli, la vince. Io credo che i suoi gol li segnerà".

Uefa, ufficiale l'abolizione della regola dei gol in trasferta:

"Sono d'accordo che condizioni molto l'andamento del gioco questa regola, ma ho l'impressione che tante partite si decideranno ai rigori. Vedremo che effetto farà in corsa, l'intenzione è buona".

Totti di nuovo chiude a un suo futuro alla Roma:

"Non credevo che le cose fossero a questo punto. Credo che un proprietario abbia anche il diritto di fare quello che crede. Totti può fare qualunque cosa nel calcio".

Un messaggio a Sarri e Mourinho?

"Si parlerà di calcio, con Mourinho meno perché sente spesso il rumore dei nemici e non esasperi di più tutto ciò in una città che ne ha già tanti".

Inter e Milan, quale la preoccupa di più visti i primi movimenti di mercato?

"Sta meglio il Milan. L'Inter sta vivendo una situazione societaria preoccupante. Io spero che l'Inter sia in vendita e si stacchi da un'azienda che ha fatto molto per lei ma che ora è in grandissima difficoltà. L'Inter ha problemi enormi rispetto al Milan".