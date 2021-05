tmw radio Sconcerti: "Zeman e il fascino dell'utopia. Gattuso è da Juventus"

Il direttore Mario Sconcerti a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi del giorno.

Allenatori più vincenti negli ultimi anni: in testa Ferguson, poi Lucescu e Guardiola. L'ultimo il più forte?

"Va giudicata la qualità dai titoli che si vincono, soprattutto se sono campionati e Champions. E vero che tanti, quando hanno allenato squadre normali, hanno fatto come gli altri. Ma questi hanno scoperto modi di gestire grandi squadre. Credo che Guardiola sia stato uno scopritore, che ha voluto aprire strade. Ferguson è stato grande gestore e scout".

L'idea di calcio di Guardiola potrebbe funzionare?

"Si è evoluto. Per me funzionerebbe, dipenderebbe anche dai giocatori. Anche il Trap ha vinto in tanti Paesi ma al Cagliari è stato esonerato. Dipende dai giocatori che hai".

Oggi compie 74 anni Zeman. Cosa ha portato al calcio italiano?

"E' stato un iniziatore, è un laureato in scienze motorie, è una persona istruita che ha imparato calcio dal proprio zio e ha voluto specializzarsi sulla 'macchina' umana. Ha inventato un gioco d'attacco straordinario, partendo da un'idea semplice. Con il suo 4-3-3 ha sperimentato. Conosco tanti suoi giocatori e sono ancora tutti attaccati a quel modo di giocare. Zeman non considerava il gioco difensivo. Il suo calcio ha sempre avuto il fascino dell'utopia".

Cosa direbbe ad ADL su Gattuso?

"Non so se Gattuso resterebbe. E' stato un rapporto finito su questioni nervose, su piccoli errori personali commessi da entrambi. La situazione non è recuperabile, così mi dicono. Di tempo ce n'è stato, anche che la squadra si trova bene con Gattuso. De Laurentiis è così, è uno spigoloso intelligente, furbo, l'altro è un permaloso. Mi farebbe piacere che Gattuso andasse alla Fiorentina, ma ancora non ha un contratto".

I tifosi della Juventus lo vorrebbero in panchina:

"E' un ottimo allenatore, ha sempre voluto migliorarsi. Ha vissuto il calcio dal basso, ha sempre cercato di andare oltre le posizioni in cui è stato messo. Si è evoluto molto, il modo in cui fa giocare il Napoli è molto diverso dalle sue possibilità tecniche. Questo vuol dire avere una conoscenza della materia enorme. Può andare ad allenare ovunque. Ed è ancora giovane".

Più adatto Gattuso o Simone Inzaghi?

"Gattuso è a un livello più internazionale di Inzaghi. Gattuso a 19 anni giocava in Scozia. I migranti sono i più coraggiosi".