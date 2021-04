tmw radio Selvaggi: "Serve un Toro combattivo nel derby. Nicola, conferma con la salvezza"

L'ex calciatore Franco Selvaggi a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato del derby Torino-Juventus.

Derby, quale il primo pensiero?

"Ho segnato in uno di questi e ricordo anche quello che vincemmo in rimonta per 3-2, fu irripetibile. Poi mi ricordo uno in cui perdemmo per una doppietta di Platini ma passammo in vantaggio grazie a una mia rete. Eravamo sicuri di vincere e invece...erano derby combattuti ed equilibrati, oggi non è più così".

Quale il difensore bianconero che la metteva più in difficoltà?

"Mi marcava Gentile, un amico fraterno. Era duro ma corretto. Mi ricordo una partita in cui mi marcava Papadopulo e dopo dieci falli non era neanche ammonito. Era un calcio diverso, oggi ti ammoniscono appena ti toccano".

Le sensazioni per questo derby?

"Non posso che tifare Torino. Negli ultimi anni non c'è stata storia e questo è brutto. Un derby si può perdere ma quantomeno lottando. So la passione dei tifosi, in quel 3-2 storico ci trascinò la Maratona e ci abbiamo messo grande ardore. A volte sono gli episodi che cambiano le partite".

Si può puntare su Nicola?

"Con lui è tornato un Torino combattivo, ha riportato lo spirito granata. Vedremo il risultato a fine campionato. Se si salva, è giusto confermarlo".