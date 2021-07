tmw radio Stringara: "Inter, Inzaghi ha bisogno di tempo. Mercato? Sono tre gli intoccabili"

Per parlare di Inter e dell'arrivo di Simone Inzaghi è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore Paolo Stringara.

Inter, Marotta parla di scenario inquietante e di scelte dolorose, ma che il progetto continua:

"Inzaghi porterà avanti il 3-5-2 di Conte, c'è da lavorare e da mantenere la guardia altissima. Le altre squadre si rinforzeranno e con Hakimi ed Eriksen hai perso due elementi importanti. Per difendere lo Scudetto e fare meglio in Champions non è semplice. Bisogna dargli tempo però. Se alleni una squadra come la Lazio vuol dire che hai un certo carattere, bisogna dargli tempo e fiducia".

Chi non deve cedere l'Inter?

"Io dico Barella, Bastoni e Lukaku, sono tre pezzi che devi fare qualche sacrificio per tenere. Lautaro deve ancora farci vedere qualcosa di clamoroso come Lukaku. Si intravede tutto quello che può fare ma ancora non lo ha fatto vedere".

Per la prima volta Milan e Inter hanno allenatore che, se confrontati alla concorrenza, sono un gradino sotto. E' così?

"No. Mourinho e Allegri non sono migliori di Pioli e Inzaghi. Tolgo Sarri. Pioli ha ricreato qualcosa d'importante dove prima non c'era nulla. Inzaghi è da anni ai massimi livelli con la Lazio. Non credo che siano sotto agli altri".