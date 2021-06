tmw radio Valcareggi: "Fiorentina, occhio a come tratti la questione Antognoni o rischi"

Il procuratore Furio Valcareggi a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato del momento della Fiorentina.

Italiano ancora in bilico:

"Gattuso ci ha messo nei guai, Italiano va benissimo ma il problema andava risolto prima e meglio. Non rimane allo Spezia? Ha un contratto, dove va? So che la Fiorentina si è mossa per altre parti, perché ora l'allenatore ci vuole. Italiano è gradito alla piazza, trova dei nomi grossi e sarà un bel test per lui. A Firenze ci vuole una corazza speciale, perché ha dato noie a tutti i tecnici".

Antognoni rischia di andare via:

"Ho mandato un messaggio alla Fiorentina: 'Occhio alla buccia di banana di Antognoni o vi si rivolta contro la piazza'. E' stato una bandiera e non ha mai vinto niente. Per fare la bandiera qui ci vuole un amore solenne. Lo conosco da sempre, ha diritto di stare alla Fiorentina, deve fare il vice-presidente. I ragazzi conoscono lui ma non Rui Costa. La Fiorentina deve riconfermarlo, con qualsiasi ruolo. Non si può mettere in discussione la volontà di Antognoni di rimanere".