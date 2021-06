tmw radio Valentini: "Nazionale, test incoraggianti ma bisogna predicare calma"

A parlare di Nazionale a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex dirigente Figc Antonello Valentini.

Nazionale, ci deve essere alternanza o deve dare fiducia al numero 9?

"Credo che Mancini debba avere uno schema di massima e l'altra sera ha provato la sua formazione ideale, senza Verratti. E' stata una prova molto incoraggiante, anche sul piano dell'equilibrio della squadra. Però io predico calma, serve stare con i piedi per terra. Gli avversari sono molto titolati, credo che l'attacco sia il giusto mix di esperienza e giovinezza, così come in tutta la rosa. Raspadori è stato scelto per la sua qualità e il momento di forma. Speriamo sia il Paolo Rossi di Bearzot, o lo Schillaci di Vicini. Mi fa piacere aver visto la compattezza della squadra. Speriamo si vada più avanti possibile".

Problemi a centrocampo con Verratti. Diventa un ago della bilancia decisivo il suo impiego?

"Al di là delle sue capacità tecniche, ha un pregio che pochi hanno. Ossia è quello che si fa vedere di più, si assume la responsabilità di gestire la palla anche nei momenti più delicati".

Sarri-Lazio, ancora manca la firma:

"Lotito si sbrighi a prenderlo, altrimenti rimarrà impantanata su qualche scelta di secondo piano. Bisogna dare atto che quest'anno ha portato la Lazio in EL, la Salernitana in A e la Lazio femminile in A".