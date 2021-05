tmw radio Vierchowod: "Napoli, non dovevi perdere l'occasione. Sto dalla parte di Adl"

A parlare dei temi del campionato appena terminato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Pietro Vierchowod.

A chi dedica il suo primo messaggio: Donnarumma, Ronaldo, De Laurentiis, Simone Inzaghi?

"Una squadra come il Napoli che ha fatto una seconda parte di campionato ottima arriva all'ultima domenica da favorito e non riesci a vincere contro il Verona, che non aveva niente da chiedere al campionato. Non puoi ciccare una partita così. Qualcosa ha sbagliato sia la società che l'allenatore. Devi fare mea culpa, hai buttato il campionato per una partita insignificante per gli altri e importantissima per te. Capisco De Laurentiis".

Che ne pensa di Gattuso alla Lazio?

"O va in una squadra che cerca di fare un ottimo campionato, sennò che senso ha ad andare dove non c'è ambizione. La Lazio ci sta, ma dipende da che giocatori potranno arrivare. Io non andrei in una società dove non posso decidere".

Chi ha sbagliato nel caso Donnarumma?

"Andava rinnovato e poi venduto. Ora se ne va gratuitamente dove vuole. Sono errori che fanno molte società. Come il Torino che ha rifiutato anni fa 100 milioni per Belotti".

I momenti chiave del campionato?

"E' stato solo uno, la cacciata della Juventus dalla Champions League. Lì ha perso la testa. Se fosse arrivata a superare il turno, poteva andare in modo diverso il campionato".