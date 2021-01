tmw radio Zola: "Se la Juve perde a Milano, gap difficile da recuperare"

A TMW Radio, durante il Maracanà Show, esordio per Fan Rating, app collegata al format "La Casa del Tifoso". Una nuova iniziativa che permette di fare le pagelle dei calciatori della propria squadra e non solo dopo le partite della Serie A partecipando a dei contest con premi in palio (buoni Amazon). Ospite della prima serata l'ex fantasista Gianfranco Zola, che su Milan-Juventus ha detto: "Partita decisiva per i bianconeri? Considerando la distanza con il Milan di sicuro. Perdere oggi, significherebbe ampliare il gap. Considerando il rendimento del Milan, sarebbe difficile poi recuperare. Ma è importante anche a livello psicologico. Se vinci una partita del genere, hai una carica emotiva eccezionale, se perdi sarà ovviamente al contrario".