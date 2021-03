Torino Primavera, Coppitelli torna dopo 3 anni: "Ringrazio Cairo per avermi richiamato"

Il nuovo tecnico del Torino Primavera, Federico Coppitelli, torna in granata dopo tre anni e si presenta ai canali ufficiali del club: “Ho ricordi bellissimi, ho vissuto momenti intensi e sono stato benissimo. Abbiamo avuto tante soddisfazioni, dalle vittorie ai giocatori che si stanno affermando con i grandi. Periodo pieno e completo, speriamo di ripeterci la stessa qualità di lavoro con gli stessi risultati”. E sul rapporto con il presidente Cairo e l’ambiente granata: “Ringrazio il presidente per la fiducia e per avermi richiamato. Anche quando sono stato all’Imolese, il rapporto con Bava è rimasto di un contatto frequente. Prima delle limitazioni per il Covid ero venuto 3-4 volte a vedere partite, è rimasto il legame anche quando non ero un tesserato del Toro”.