Tovalieri: "Vlahovic uno dei migliori della Fiorentina: sarebbe perfetto per la Roma"

Sandro Tovalieri, storico attaccante della Serie A con un passato anche alla Roma ha parlato dell'attacco giallorosso a Lady Radio: "Borja Mayoral e Vlahovic stanno entrambi facendo bene, hanno entrambi ottime qualità. Mayoral quando è stato chiamato in causa ha fatto cose importanti, segnando reti importanti. Sostituire Dzeko non è assolutamente facile ma si è fatto trovare pronto. Vlahovic sta facendo un ottima stagione in una squadra che sta andando nettamente sotto le aspettative. Io pensavo che la Fiorentina potesse addirittura lottare per una zona Uefa, invece ora sta faticando, ma il serbo è senza dubbio uno dei migliori dei viola, tant'è che se ne sta parlando anche in chiave Roma. Io un attaccante del genere lo accoglierei a braccia aperte".