Atalanta, ceduto Godfrey in prestito per una stagione allo Sheffield United. Il comunicato
Con un comunicato ufficiale diramato sul proprio sito l'Atalanta ha ufficializzato la cessione in prestito di Benjamin Godfrey allo Sheffield United. Questo il testo: "Atalanta BC comunica di aver ceduto a Sheffield United FC, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Benjamin Matthew Godfrey. Atalanta BC augura a Ben le migliori soddisfazioni per la sua nuova esperienza professionale in Inghilterra".
Il calciatore è partito ieri da Milano in direzione Inghilterra: per lui si tratta di un ritorno in Premier League, visto che nella seconda parte di stagione scorsa aveva vestito la maglia dell'Ipswich Town.
Nel frattempo, ceduto Nadir Zortea, il Cagliari punta Matteo Palestra per sostituirlo. I sardi hanno messo gli occhi sul classe 2005 dei nerazzurri, che potrebbe approdare sull'isola: da capire se l'Atalanta deciderà di aprire al prestito per garantire al calciatore maggiore minutaggio o se preferiranno trattenerlo in rosa. L'altra opzione porta invece ad Anass Salah-Eddine della Roma, che Gian Piero Gasperini considera poco adatto al suo stile di gioco.
In tutto questo c'è il campionato e l'Atalanta debutterà domenica contro il Pisa senza Ademola Lookman, rientrato comunque a Zingonia. Il nigeriano si allenerà da solo fino al 2 settembre, qualora non ci dovessero essere novità, e poi verrà reintegrato in rosa, diventando una risorsa in più per Ivan Juric.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.