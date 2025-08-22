Ufficiale Ravenna scatenato, annunciato anche Daniele Borra fra i pali

Ravenna scatenato sul mercato, dopo Giulio Donati il club ha annunciato anche un rinforzo tra i pali. Si tratta del portiere classe '95 Daniele Borra. Di seguito il comunicato ufficiale del club giallorosso:

"Daniele Borra nuovo portiere del Ravenna FC

Il Ravenna FC comunica di aver raggiunto l’accordo per il tesseramento di Daniele Borra, portiere classe 1995, che entra a far parte della rosa giallorossa per la stagione 2025/26.

Estremo difensore di esperienza, Borra ha maturato un percorso importante tra Serie B e Serie C, vestendo le maglie di Virtus Entella, Carrarese e Arezzo, dimostrando affidabilità e continuità di rendimento. Dotato di grande reattività tra i pali e sicurezza nelle uscite, rappresenta un rinforzo di qualità per il reparto difensivo giallorosso.

Il suo arrivo arricchisce ulteriormente la rosa a disposizione di mister Marco Marchionni, che potrà contare su un portiere solido e pronto a mettere la sua esperienza al servizio della squadra.

A Daniele Borra il benvenuto da parte di tutta la famiglia Ravenna FC."