Ufficiale Ravenna, rinforzo d'esperienza in difesa: contratto annuale per Giulio Donati

Rinforzo d'esperienza per il Ravenna, che ha tesserato l'ex Monza Giulio Donati. Il difensore classe '90 ha firmato un contratto annuale, di seguito la nota del club giallorosso:

"Giulio Donati è un nuovo giocatore del Ravenna FC

Il Ravenna FC comunica di aver raggiunto l’accordo per il tesseramento di Giulio Donati, difensore classe 1990, che ha firmato un contratto annuale con il Club giallorosso. Calciatore di grande esperienza, Donati vanta una lunga carriera tra Serie A, Serie B e campionati esteri. Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, ha indossato maglie prestigiose come quelle di Lecce, Grosseto, Bayer Leverkusen, Mainz, oltre ad aver militato in Serie A con Verona e Monza. Nel suo percorso conta anche presenze con le Nazionali giovanili azzurre fino all’Under 21.

Con il suo arrivo, il Ravenna si assicura un difensore affidabile e di spessore, in grado di portare qualità tecniche, personalità e carisma all’interno del gruppo guidato da mister Marco Marchionni.

A Giulio Donati il più caloroso benvenuto da parte di tutta la famiglia giallorossa".