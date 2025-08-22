Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Ravenna, rinforzo d'esperienza in difesa: contratto annuale per Giulio Donati

Ravenna, rinforzo d'esperienza in difesa: contratto annuale per Giulio DonatiTUTTO mercato WEB
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Oggi alle 10:58Serie C
di Daniel Uccellieri

Rinforzo d'esperienza per il Ravenna, che ha tesserato l'ex Monza Giulio Donati. Il difensore classe '90 ha firmato un contratto annuale, di seguito la nota del club giallorosso:

"Giulio Donati è un nuovo giocatore del Ravenna FC
Il Ravenna FC comunica di aver raggiunto l’accordo per il tesseramento di Giulio Donati, difensore classe 1990, che ha firmato un contratto annuale con il Club giallorosso. Calciatore di grande esperienza, Donati vanta una lunga carriera tra Serie A, Serie B e campionati esteri. Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, ha indossato maglie prestigiose come quelle di Lecce, Grosseto, Bayer Leverkusen, Mainz, oltre ad aver militato in Serie A con Verona e Monza. Nel suo percorso conta anche presenze con le Nazionali giovanili azzurre fino all’Under 21.

Con il suo arrivo, il Ravenna si assicura un difensore affidabile e di spessore, in grado di portare qualità tecniche, personalità e carisma all’interno del gruppo guidato da mister Marco Marchionni.
A Giulio Donati il più caloroso benvenuto da parte di tutta la famiglia giallorossa".

Tutta la Serie A e la Serie B in promo a soli 19,99€ per i primi 5 mesi. Attiva l’Offerta TIMVISION con DAZN!
Articoli correlati
Ravenna, sciolte le riserve: il club romagnolo ha deciso di tesserare Giulio Donati... Ravenna, sciolte le riserve: il club romagnolo ha deciso di tesserare Giulio Donati
Un Ravenna da... Serie A. Non solo Okaka, anche Donati si allena con i giallorossi... Un Ravenna da... Serie A. Non solo Okaka, anche Donati si allena con i giallorossi
Donati si allena col Ravenna: "Società seria e ambiziosa, vedremo se ci saranno le... Donati si allena col Ravenna: "Società seria e ambiziosa, vedremo se ci saranno le condizioni"
Altre notizie Serie C
Riparte la Serie C, Cavagnis: "Inaccettabile vederei ai nastri di partenza club così... TMW RadioRiparte la Serie C, Cavagnis: "Inaccettabile vederei ai nastri di partenza club così in difficoltà"
Benevento, il giovane Avolio scende di categoria e va in prestito al Termoli UfficialeBenevento, il giovane Avolio scende di categoria e va in prestito al Termoli
Cambobasso, volto nuovo fra i pali: dalla Sampdoria arriva in prestito il giovane... UfficialeCambobasso, volto nuovo fra i pali: dalla Sampdoria arriva in prestito il giovane Tantalocchi
Virtus Verona, Fresco: "Il Cittadella è il nostro riferimento nel Veneto" Virtus Verona, Fresco: "Il Cittadella è il nostro riferimento nel Veneto"
Ravenna scatenato, annunciato anche Daniele Borra fra i pali UfficialeRavenna scatenato, annunciato anche Daniele Borra fra i pali
Ravenna, rinforzo d'esperienza in difesa: contratto annuale per Giulio Donati UfficialeRavenna, rinforzo d'esperienza in difesa: contratto annuale per Giulio Donati
Mignemi: "L'Inter U23 ha preso giocatori importanti, sarà protagonista in Serie C"... TMWMignemi: "L'Inter U23 ha preso giocatori importanti, sarà protagonista in Serie C"
Tesser: "Union Brescia favorito per la promozione, occhio anche al Cittadella" Tesser: "Union Brescia favorito per la promozione, occhio anche al Cittadella"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il mercato ancora aperto rovina pure le aste del fantacalcio. Dieci nomi da non perdere e dieci colpi ancora da fare in questo incomprensibile fine agosto
Le più lette
1 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di A tra conferme e nuovi arrivi
2 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di B tra conferme e nuovi arrivi
3 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle big europee tra conferme e nuovi arrivi
4 Juventus, Tudor si sfoga perché due giocatori che bloccano il mercato. E non ha Kolo Muani
5 Il mercato ancora aperto rovina pure le aste del fantacalcio. Dieci nomi da non perdere e dieci colpi ancora da fare in questo incomprensibile fine agosto
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:05A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Atalanta, striscione per Lookman a Zingonia: "Un’altra cazzata non verrà giustificata"
Immagine top news n.1 Inter, ecco Andy Diouf: il francese è atterrato a Milano, ora visite e firma
Immagine top news n.2 De Laurentiis: "Volevo Conte già dopo Garcia. Nessuna frizione per l'addio di Kvara"
Immagine top news n.3 Matic torna in Serie A, è fatta col Sassuolo. Il 37enne firmerà per un anno con opzione
Immagine top news n.4 L'Inter accoglie Diouf e saluta Asllani. Chivu focalizzato sul Torino
Immagine top news n.5 Juventus, Nico Gonzalez in uscita, Comolli prepara il colpo Zhegrova
Immagine top news n.6 Asllani va al Torino e l'Inter sceglie Andy Diouf. Al Lens vanno 25 milioni, oggi le visite
Immagine top news n.7 Milan e Boniface sono sempre più vicini. De Winter e Athekame si presentano, Okafor saluta
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Gli ultimi ritocchi che mancano al Torino dopo il colpo Asllani Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Le assurde regole che ci impediscono di scovare Boniface in Nigeria
Immagine news podcast n.2 L'Atalanta insegna ancora una volta a tutti come fare mercato
Immagine news podcast n.3 Cambia tutto al Liverpool: il nuovo acquisto in attacco è... Federico Chiesa
Immagine news podcast n.4 L'incredibile spregiudicatezza del progetto del nuovo Parma
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Riparte la Serie C, Cavagnis: "Inaccettabile vederei ai nastri di partenza club così in difficoltà"
Immagine news Serie A n.2 Recalcati: ”Diouf un fulmine a ciel sereno. Upamecano o Kim per la difesa”
Immagine news Serie A n.3 Brambati: ”Modric potrà fare la differenza. Boniface? Operazione da 7”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bologna, Italiano: "Rowe? Speriamo di esserci capiti... Arriva da De Zerbi, imparerà presto"
Immagine news Serie A n.2 Roma, Gasperini: "Sarà emozionante la prima all'Olimpico"
Immagine news Serie A n.3 Sassuolo, Grosso: "Contro il Napoli out in tre. Mercato? Sappiamo come integrare questa rosa"
Immagine news Serie A n.4 Dumfries: "Siamo noi i favoriti per lo scudetto. Impressionato da Chivu, ora lavoriamo di più"
Immagine news Serie A n.5 Ballotta: "Lazio, quest'anno puoi migliorare. Credo che Provedel meriti il posto da titolare"
Immagine news Serie A n.6 Lecce, Di Francesco: "Mercato aperto? Se volete vi dico la solita favoletta. Gioca Camarda"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 SudTirol, Castori: "Soddisfatto della rosa che ho a disposizione, tutte le scelte sono ponderate"
Immagine news Serie B n.2 Padova, Andreoletti: "Lasagna una mia richiesta. Mercato? Valutiamo opportunità"
Immagine news Serie B n.3 Reggiana, Amadei: "Trattato con due gruppi, ma devono tirare fuori davvero i soldi"
Immagine news Serie B n.4 Empoli, per rinforzare l'attacco si guarda in casa Sassuolo: tre giocatori nel mirino
Immagine news Serie B n.5 Stasera Pescara-Cesena, i convocati di Mignani: c'è il nuovo acquisto Olivieri
Immagine news Serie B n.6 Lo Spezia si rinforza fra i pali. Dal Pisa arriva in prestito Leonardo Loria
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Riparte la Serie C, Cavagnis: "Inaccettabile vederei ai nastri di partenza club così in difficoltà"
Immagine news Serie C n.2 Benevento, il giovane Avolio scende di categoria e va in prestito al Termoli
Immagine news Serie C n.3 Cambobasso, volto nuovo fra i pali: dalla Sampdoria arriva in prestito il giovane Tantalocchi
Immagine news Serie C n.4 Virtus Verona, Fresco: "Il Cittadella è il nostro riferimento nel Veneto"
Immagine news Serie C n.5 Ravenna scatenato, annunciato anche Daniele Borra fra i pali
Immagine news Serie C n.6 Ravenna, rinforzo d'esperienza in difesa: contratto annuale per Giulio Donati
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma, la coreana Shinji Kim passa in prestito ai Glasgow Rangers
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus, Rosucci: "La fascia è qualcosa di indescrvibile, voglio vincere tutto"
Immagine news Calcio femminile n.3 Appuntamento con la storia: la prima del Genoa Women, stasera alla "Sciorba" c'è l'Inter
Immagine news Calcio femminile n.4 Al via la stagione del calcio femminile: Juve, Inter e Roma in campo per la Serie A Women's Cup
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma, Rossettini: "C'è grande emozione. Champions vero obiettivo di questo inizio di stagione"
Immagine news Calcio femminile n.6 Ternana, Cincotta: "Roma fra le prime 10 d'Europa, noi neopromosse. Siamo pronte"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.160 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Torna la Serie A. Siamo ancora un campionato interessante?