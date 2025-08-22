Ufficiale
Benevento, il giovane Avolio scende di categoria e va in prestito al Termoli
Vincenzo Avolio, difensore classe 2005, saluta il Benevento a va in prestito al Termoli. Di seguito il comunicato del club sannita:
Il Benevento Calcio comunica che in data odierna il calciatore Vincenzo Avolio, classe 2005, è stato trasferito a titolo temporaneo alla società Termoli Calcio.
Il Club sannita augura a Vincenzo una stagione ricca di successi e soddisfazioni.
Questo invece il comunicato del Termoli
La FCD Termoli Calcio 1920 comunica di aver raggiunto un accordo con il difensore centrale classe 2005 Vincenzo Avolio. Per lui già 61 presenze in Primavera 2 con la maglia del Benevento Calcio, mettendo a segno 6 gol.
