ufficiale Livorno, altro colpo in attacco: torna in amaranto Daniele Vantaggiato

Dopo Torromino arriva un altro colpo in attacco per il Livorno. La società labronica ha infatti annunciato il ritorno in amaranto di Daniele Vantaggiato, anche lui proveniente dalla Ternana. Questa la nota ufficiale:

"L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica di aver tesserato l’attaccante Daniele Vantaggiato, classe 1984, 330 presenze e 98 gol in serie B nel corso della sua carriera, nelle ultime tre stagioni in C con la Ternana.

L'attaccante ha già vestito la maglia amaranto dal 2014 al 2018, mettendo insieme 133 partite e 55 gol, 19 dei quali nella stagione 2017/18 conclusa con la promozione in serie B. Oltre a Livorno e Ternana, ha giocato con Bari, Crotone, Pescara, Rimini, Parma, Torino, Padova e Bologna".