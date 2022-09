ufficiale Monza Primavera, Alessandro Lupi prende il posto di Raffaele Palladino

vedi letture

Promozione, dopo quella di Raffaele Palladino, anche per Alessandro Lupi. Ex Milan e Chiasso, aveva iniziato la stagione alla guida dell'Under18, ma ora è diventato il nuovo allenatore del Monza Primavera. Scatto in avanti anche per Ezequiel Carboni che aveva iniziato la stagione come vice dell'Under16.