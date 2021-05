Venezia, il vicesindaco Tomaello: “Ferrara disponibile a ospitare la squadra in Serie A”

Il Venezia nella prossima stagione rischia di dover giocare la prima parte della stagione lontana dalla città lagunare a causa delle condizioni dello stadio Penzo che dovrà essere ammodernato per poter ospitare le gare di Serie A. Fra le ipotesi più accreditate per ospitare gli arancioneroverdi ci sono Trieste e Ferrara, con quest’ultima che sta prendendo sempre più piede come confermato anche dal vicesindaco veneto Andrea Tomaello: “A Venezia c’è un enorme problema di strutture di alto livello e in questo periodo è difficile per una società impegnarsi a realizzare strutture nuove. Per questo bisogna trovare una formula adatta e il Comune è in prima fila, assieme ai privati e agli altri enti, per risolvere la questione. - conclude Toamello come riporta Trivenetogoal.it - Ho parlato con il sindaco di Ferrara e mi ha detto di essere pienamente disponibile a ospitare il Venezia. Ovviamente noi però speriamo che non serva fare nessuna partita lì”.