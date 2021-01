Zaniolo e la ex incinta, parla la mamma: "Temiamo che qualcuno voglia rovinargli la carriera"

E' diventata una telenovela e s'arricchisce di una nuova puntata la vicenda legata a Nicolò Zaniolo e la sua ex incinta Sara Scaperrotta. Il centrocampista della Roma aveva chiesto un po' di silenzio sulla questione (privata), ma oggi è sua madre Federica Costa a tornarci su in un intervento a Radio Radio: "Non è vero che Sara è stata cacciata di casa, è andata via dopo aver rotto con Nicolò perché la casa era di mio figlio. Nicolò si occuperà del bambino materialmente e con l'affetto di un padre, ma non ama più ragazza. Quando ci ha chiamati per dircelo era disperato, piangeva, diceva di aver bisogno di noi. E noi siamo corsi da La Spezia a Roma".

La paura della famiglia. Le riviste di gossip sono piene, non si parla d'altro. Anche perché l'ex Inter ha subito dimenticato Sara, intraprendendo una storia con la modella Madalina Ghenea. Anche di questo ha parlato mamma Francesca: "Non siamo d'accordo con la relazione con una donna poco più piccola di me. Stiamo cercando di farlo ragionare. Abbiamo paura che qualcuno voglia rovinargli la carriera e proviamo a seguirlo 24 ore al giorno. Non è un ragazzo facile da gestire".