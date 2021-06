Zidane "pizzicato" a Milano: niente calciomercato, solo vacanze italiane per l'ex Real

Chissà cosa sarebbe successo se sulla panchina della Juventus non si fosse già seduto Massimiliano Allegri. Zinedine Zidane, fresco di addio al Real Madrid, è stato infatti “pizzicato” in quel di Milano dai colleghi di Sky, peraltro nei pressi dell’albergo che solitamente la Vecchia Signora usa come base per i periodi di calciomercato nel capoluogo meneghino. Nessuna notizia eclatante: legato all’Italia e con tanti amici nello Stivale, Zizou trascorre abitualmente alcuni giorni di vacanza insieme alla moglie nel nostro Paese.