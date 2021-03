A Buenos Aires una marcia pacifica per Maradona: "Giustizia per Diego, lo hanno ucciso"

A più di tre mesi dalla morte di Diego Armando Maradona, il dolore si fa sempre più forte e l'inchiesta per accertare le reali cause del decesso del Pibe è entrata in una fase cruciale, dopo la pubblicazione delle intercettazioni delle telefonate tra le persone a cui Maradona era stato affidato. Ieri i tifosi del più grande calciatore di tutti i tempi hanno organizzato una marcia pacifica a Buenos Aires per chiedere giustizia. Hanno partecipato anche le due figlie, Dalma e Giannina, insieme alla madre Claudia Villafane. Il manifesto della marcia è stato il seguente: "La sentenza sarà sociale. Giustizia per Diego. Non è morto, lo hanno ucciso. Processo e punizione dei colpevoli".

Ricordiamo che al momento gli indagati nell'inchiesta sulla morte del Pibe sono sette: il medico personale, Leopoldo Luque, la psichiatra Agustina Cosachov, lo psicologo Carlos Diaz, gli infermieri Ricardo Almiron e Dahiana Madrid, Nancy Forlini e Mariano Perroni.

Fans of Diego Maradona have marched for ‘justice’ in Argentina amid investigations into how the football icon died and whether there was any negligence in his care. pic.twitter.com/4pLd9XGzzz

— Sky Sports News (@SkySportsNews) March 11, 2021