Abbandonato in Autogrill, il pullman riparte senza di lui: l'incredibile storia di Njoh Eboah

vedi letture

Ha dell'incredibile quanto accaduto a Thierry Njoh-Eboah, calciatore che milita nel Louhans-Cuiseaux, squadra di quinta categoria francese. Come riporta Le Parisien, il giocatore era nel gruppo che domenica è stato impegnato nella gara di Coppa di Francia contro il Belfort; durante il viaggio, la squadra ha fatto una sosta in un'area di servizio e il terzino è stato "dimenticato" in Autogrill. Qualcuno si è accorto della sua assenza dopo diverso tempo e ha provveduto a inviargli una macchina. Eboah, che si trovava a più di cento chilometri di distanza, si è dovuto accontentare di rimanere in panchina per tutta la durata del match, vinto per 3-1 dal Louhans-Cuiseaux.