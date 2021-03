Addio a Phil Chisnall: è stato l'ultimo trasferimento diretto tra United e Liverpool, nel 1964

Il calcio inglese è di nuovo in lutto. Due giorni dopo Ian St. John, si è spento anche l'ex compagno di squadra, Phil Chisnall. Aveva 78 anni ed è ancora oggi l'ultimo giocatore ad essersi trasferito direttamente da Manchester a Liverpool (o viceversa). Nato a Manchester, Chisnall è cresciuto nell'Academy dello United e ha esordito in prima squadra nel 1961. In tre stagioni ha segnato 10 gol in 47 presenze, prima di passare al Liverpool per 25.000 sterline nell'aprile 1964.