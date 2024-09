Ufficiale Addio Al Shabab, Al-Harbi ha firmato con l'Al Hilal: "Creeremo ricordi meravigliosi"

È tempo di cambiare per Moteb Al-Harbi. Il terzino sinistro arabo, classe 2000, ha lasciato l'Al-Shabab per trasferirsi definitivamente ai rivali dell'Al-Hilal, squadra dove per altro milita Neymar Junior. La dirigenza del club arabo è riuscita a mettere sotto contratto Al-Harbi, durante l'attuale periodo di trasferimenti estivi, per un contratto quinquennale (fino al 2029) grazie ad un accordo sostenuto dal Principe Walid bin Talal. Un nuovo rinforzo dunque per uno dei tre top club di Saudi Pro League, nonché Campioni d'Arabia in carica.

La presentazione sui social. "Tifosi dell'Al Hilal Club,

Sono felice di trasferirmi all'Al Hilal Club. Non vedo l’ora di lavorare con i miei compagni di squadra e raggiungere i nostri obiettivi comuni. Prometto che farò del mio meglio e darò il massimo. Vi ringrazio per la fiducia e spero che creeremo ricordi meravigliosi insieme.

Vorrei anche estendere i miei sinceri ringraziamenti alla dirigenza del club per la fiducia riposta in me, e spero che questo sia l'inizio di un passo verso il raggiungimento di tanti risultati e momenti di cui saremo tutti orgogliosi", la chiosa del messaggio sul profilo X ufficiale del giocatore.