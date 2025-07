Ufficiale Imanol Alguacil cede all'Arabia e ignora le altre offerte: è il nuovo tecnico dell'Al Shabab

Imanol Alguacil è ufficialmente il nuovo allenatore dell’Al Shabab. Il tecnico basco non ha resistito alla tentazione dell'Arabia Saudita e atterrato a Riad, dopo aver definito gli ultimi dettagli del contratto con il club saudita, ha ufficializzato la stretta di mano per due stagioni (fino al 2027). Imanol è stato accolto con tutti gli onori dalla società araba fin dal suo arrivo nel Paese, dopo aver lasciato LaLiga e la Real Sociedad.

L’Al Shabab aveva puntato con decisione sull’allenatore spagnolo per guidare la squadra. Il mister, che aveva altre offerte sul tavolo dopo aver deciso di non proseguire la sua avventura alla guida della squadra basca, si è lasciato convincere dal forte interesse - e dai milioni - dell’Al Shabab a ingaggiarlo come tecnico.

Dopo oltre sette anni dunque Alguacil saluta la Real e si immerge in un’avventura inedita e che non si preannuncia semplice nel calcio esotico della Saudi Pro League. L’Al Shabab ha concluso la Saudi Pro League al sesto posto, dietro le quattro grandi. Imanol allenerà Yannick Carrasco, ex giocatore dell’Atetico Madrid, che è il calciatore simbolo della squadra, e succederà a Fatih Terim.

Le ultime dichiarazioni sul suo futuro avevano lasciato intendere l'attesa di un progetto nuovo: "Ho sempre detto di non sentirmi stanco. Credo che fosse il momento giusto per andarmene e prendere questa decisione, e in questo senso sono contento. Se si presentasse una buona opportunità, sarei davvero entusiasta di ripartire, ma altrimenti non ho fretta", la chiosa di Alguacil.