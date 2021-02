Addio Bayern, futuro in Liga. Alaba: "Spagnolo sempre ascoltato, ma non lo parlo ancora bene"

Nella conferenza stampa in cui ha annunciato l'addio al Bayern Monaco, David Alaba non ha dato indicazioni precise sul suo futuro. Tuttavia, per la stampa spagnola non ci sono dubbi su un accordo già chiuso col Real Madrid per le prossime quattro stagioni. E allora al fortissimo calciatore austriaco è stato chiesto del livello del suo spagnolo. Questa la risposta di Alaba: "Ho avuto molti compagni di squadra spagnoli e l'ho sempre sentito parlare. Ma il mio spagnolo - ha detto - non è ancora buono".