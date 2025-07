Ufficiale Selke lascia l'Amburgo: il capocannoniere della Bundesliga 2 vola all'Istanbul Basaksehir

La partenza di Davie Selke dall'Amburgo è ora ufficiale e il capocannoniere della seconda divisione della scorsa stagione si trasferisce al Basaksehir di Istanbul, firmando un contratto fino al 2027, con opzione per un altro anno. Classe '92, Selke nella scorsa stagione ha realizzato 22 reti in 31 presenze in campionato, più una (in 2 apparizioni) in DFB Pokal.

Il comunicato dell'Amburgo

Di seguito il comunicato del club tedesco: "L'Hamburger SV e Davie Selke hanno concordato di separarsi prima della stagione 2025/26. Il trentenne centravanti ha segnato 22 gol, conquistando il titolo di capocannoniere della Bundesliga 2 la scorsa stagione, contribuendo al successo del club nel tentativo di ottenere la promozione.

"Fin dall'inizio, Davie si è identificato pienamente con il nostro obiettivo e con il suo ruolo. Ha dato l'esempio, sia dentro che fuori dal campo, e ha dato tutto per il club. È proprio questa passione che lo definisce e vorremmo ringraziarlo per questo", ha dichiarato Stefan Kuntz, membro del consiglio direttivo sportivo dell'HSV. "Abbiamo avuto discussioni aperte e oneste sul suo futuro all'HSV, caratterizzate da trasparenza e comprensione reciproca. Auguriamo a Davie e alla sua famiglia tutto il meglio per il futuro. Saranno sempre i benvenuti qui al Volkspark".

L'attaccante ha disputato 238 partite di Bundesliga nel corso della sua carriera, mentre il suo contratto con l'HSV è scaduto il 30 giugno 2025. Anche il direttore sportivo Claus Costa ha elogiato Selke per le sue prestazioni con il club, affermando: "Durante la sua permanenza all'HSV, Davie ha dato esattamente ciò che speravamo al momento del suo ingaggio, portando con sé esperienza, fisicità, gol e una mentalità forte. È stato un'aggiunta preziosa alla nostra squadra e ha giocato un ruolo chiave nella nostra promozione in Bundesliga. Questi ricordi saranno sempre ricordati con affetto e Davie sarà sempre il benvenuto qui ad Amburgo".

Il saluto di Selke

Selke è arrivato al club nell'estate del 2024, proveniente dall'1. FC Köln, retrocesso dalla Bundesliga da poco. L'attaccante, alto 1,95 m, ha segnato ben 22 gol la scorsa stagione, il massimo in campionato, ed è diventato noto per la sua incredibile mentalità. L'atteggiamento da giocatore di squadra di Selke, unito alla sua volontà di dare sempre il 100% e alla sua mentalità vincente, lo hanno rapidamente reso uno dei beniamini dei tifosi, così come le sue prestazioni in campo. Tra queste, i gol all'ultimo minuto a Ratisbona e contro il Karlsruhe, oltre a cinque doppiette. "L'ultimo anno all'HSV è stato l'anno più emozionante di tutta la mia carriera. Tutto ciò che abbiamo potuto vivere insieme la scorsa stagione, inclusa la nostra promozione, rimarrà per sempre nel mio cuore e nella mia mente. Ogni singolo gol segnato per l'HSV, ogni festeggiamento con i tifosi e soprattutto i momenti in campo dopo la partita contro l'Ulm, così come la nostra festa di promozione al municipio: rimarranno tutti ricordi indimenticabili. Sono estremamente grato ai miei compagni di squadra, agli allenatori, allo staff e agli incredibili tifosi", ha detto Selke. "L'HSV rimarrà per sempre parte della mia vita. Auguro all'HSV tutto il meglio in Bundesliga!"