Ufficiale Addio Tolosa per il sogno Premier, Keben al Watford: "Orgoglioso, mi piace il progetto"

vedi letture

Due anni intensi al Tolosa per crescere a dovere prima di approdare, all'età di 20 anni, in una realtà come la Championship. Un campionato notoriamente impegnativo e altamente competitivo, non solo per le altre squadre rivali ma per la concorrenza interna. Ma ora per Kévin Keben è arrivato il momento di iniziare una nuova avventura al Watford, che punta a risalire quanto prima in Premier League: il camerunese ha firmato un contratto di 4 anni (fino al 2028) per un trasferimento a titolo definitivo da circa un milione di euro.

Il comunicato ufficiale. Il Watford FC conferma l'ingaggio a titolo definitivo del difensore centrale Kévin Keben dal Tolosa, squadra di Ligue 1, per un contratto quadriennale e per una cifra non rivelata.

Il 20enne camerunese ha collezionato otto presenze nella scorsa stagione nella massima serie francese e altre due in UEFA Europa League.

Keben è un internazionale Under-23 per il suo Paese e ha giocato 21 volte in tutto per il Tolosa dopo essere passato attraverso le giovanili del club.

Benvenuto agli Hornets, Kévin!", la chiosa dell'annuncio del club inglese.

Le prime parole del nuovo arrivato. “Sono molto felice e orgoglioso e spero di scendere presto in campo”, ha dichiarato Keben a watfordfc.com. "Mi piace il progetto e il club e sono entusiasta di giocare nello stadio".

L'allenatore degli Hornets, Tom Cleverley, ha dichiarato: “È un giovane difensore molto interessante. Dalla fine della scorsa stagione lo abbiamo identificato come un obiettivo, come un potenziale top player e come qualcuno che può aiutarci. Ha un piccolo problema al ginocchio, quindi non sarà subito disponibile, ma ci aspettiamo che lo sia verso la fine del mese o l'inizio di ottobre. Ha qualità sul pallone e ha un ritmo reale in quella linea di fondo che stavamo cercando", la chiosa.