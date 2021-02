Ag. Bale: "Tifosi del Real dovrebbero vergognarsi. Si renderanno conto della loro idiozia"

vedi letture

Jonathan Barnett, agente di Gareth Bale, è tornato a parlare dell'addio burrascoso del gallese al Real Madrid, puntando il dito contro i tifosi e Zidane. "Non ho parlato con nessuno del Real Madrid in questi mesi. Ho un ottimo rapporto con loro e penso che col tempo le persone si renderanno conto di quanto sia stato importante Bale, quanto sia stato trattato male dai tifosi quando dovrebbero ringraziarlo ogni giorno della loro vita per quello che ha fatto per il club. È una situazione ridicola, di cui i madrileni dovrebbero vergognarsi. Il suo compito non è quello di essere amico dei tifosi. È stato perfetto in campo ed è stato grande con il club. Non ha mai detto niente di sbagliato e ha vinto tanti trofei; ha segnato alcuni dei gol più belli di tutta la storia del Real Madrid, quindi penso che quando guarderanno indietro, vedranno quanto sono stati idioti".

Rapporto con Zidane: "Il suo ritorno a Madrid non sarebbe un problema . Devono decidere se hanno bisogno di lui, se può giocare ancora per il Real e tutto il resto. Ma dovreste chiedere al signor Zidane se lo ama ancora, anche se non credo. Cosa penserà Zidane? Non lo so. La verità è che non so se si sono detti addio. Non mi sono nemmeno preso la briga di chiederlo a Gareth".