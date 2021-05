Ajax, clamoroso: il club potrebbe pensare di riacquistare Brobbey

vedi letture

Clamorosa indiscrezione che arriva dai Paesi Bassi. L'Ajax vorrebbe riacquistare Brian Brobbey. Il giovane centravanti lascerà il club il 30 giugno per legarsi al Lipsia con un contratto fino al 2025. Tuttavia, l'addio a sorpresa di Julian Nagelsmann, che aveva fortemente voluto il giocatore, potrebbe cambiare le carte in tavola. L'attaccante non ha gradito il cambio di panchina e dall'altra parte l'Ajax ha bisogno di rinforzi in attacco. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dei lancieri Erik ten Hag non ha escluso l'ipotesi: "Stiamo ancora cercando un attaccante. Vogliamo rendere la squadra più forte e se fosse possibile sarei aperto a questa soluzione".