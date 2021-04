Ajax fuori dall'Europa League: le aperture dei quotidiani on line olandesi

vedi letture

L'1-1 maturato all'Olimpico di Roma non è bastato all'Ajax per passare il turno e accedere alle semifinali di Europa League. Una serata frustrante per i Lancieri come titola il quotidiano sportivo Ad: “L’Ajax viene eliminato dell’Europa League dopo la frustrante serata di Roma”. Più scarna invece l'apertura del De Telegraaf che titola: "L’Europa League è finta per l’Ajax. - con nel sottotitolo - La squadra di Erik ten Hag non è andata oltre l’1-1 nella gara contro la Roma. Un risultato che non è bastato per conquistare la semifinale dopo la sconfitta per 2-1 alla Johan Cruijff Arena”.