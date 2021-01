Ajax-Haller è record di spesa in Eredivisie. Battuto Neres, nella Top 10 anche il cagliaritano Marin

Il trasferimento di Sébastien Haller all'Ajax per 22,5 milioni di euro rappresenta un record di spesa per un club di Eredivisie. In merito il direttore sportivo Marc Overmars si è cosè espresso: "Preferisco spendere un po' troppo per qualcosa che penso sia buono piuttosto che optare per una soluzione economica che sia soddifacente a metà. Ho molta fiducia in Haller, penso sia perfetto per noi".

Questa è la Top 10 dei trasferimenti all time nel campionato olandese (fonte Transfermarkt):

1. Sébastien Haller (2021, dall'Utrecht all'Ajax per 22.5 milioni)

2. David Neres (2017, dal Sao Paulo all'Ajax per 22 milioni)

3. Miralem Sulejmani (2008, dall'Heerenveen all'Ajax per 16.25 milioni)

4. Daley Blind (2018, dal Manchester United all'Ajax per 16 milioni)

5. Antony (2020, dal Sao Paulo all'Ajax per 15.75 milioni)

6. Quincy Promes (2019, dal Siviglia all'Ajax per 15.70 milioni)

7. Edson Alvarez (2019, dall'América all'Ajax)

8. Mateja Kezman (2000, dal Partizan al PSV per 14 milioni)

9. Dusan Tadic (2018, dal Southampton all'Ajax per 13.70 milioni)

10. Razvan Marin (2019, dallo Standard Liegi all'Ajax per 12.50 milioni)