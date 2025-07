Ufficiale Ajax, il portiere Gorter vola a Cipro: ha firmato un triennale con il Pafos

L’Ajax ha annunciato di aver trovato l’accordo con il Pafos, club della massima serie cipriota, per il trasferimento del portiere Jay Gorter che aveva ancora un anno di contratto con il club olandese. Il portiere classe 2000 ha firmato un accordo triennale (scadenza 2028) col club cipriota.

Gorter era tornato all’Ajax, club della sua città natale dove aveva militato dal 2010 al 2014 nelle giovanili, nel 2021 dopo aver vestito la maglia dell’AZ Alkmaar sempre nel settore giovanile e poi aver debuttato fra i professionisti con la maglia del Go Ahead Eagles (42 presenze). Da allora è sempre rimasto in forza ai Lancieri a esclusione di sei mesi in prestito con l’Aberdeen in Scozia (quattro presenze). In totale con la maglia dell’Ajax il portiere ha giocato 16 gare.

Il direttore tecnico del club Alex Kroes ha salutato così il calciatore dai canali ufficiali del club: "Jay è ancora relativamente giovane e ha bisogno di più minutaggio per crescere. Il suo contratto con noi era ancora valido per una sola stagione e questo era il momento giusto per lui per continuare la sua carriera altrove. Ora ha l'opportunità di giocare minuti a Cipro in un grande club, e gli auguriamo tutto il meglio e tanto successo per il prossimo capitolo della sua carriera".