Ajax, Overmars: "Dobbiamo recuperare 50 milioni. Non illogico cedere Tagliafico e Neres"

Marc Overmars, direttore sportivo dell'Ajax, fa il punto della situazione sui campioni d'Olanda e ammette che il club cederà qualche pezzo pregiato. Ecco le sue parole a Voetbal International: "Abbiamo chiaro le posizioni in cui ci vogliamo rinforzare, ma tutti sanno anche che prima dobbiamo vendere per circa cinquanta milioni per raggiungere il pareggio. Due anni fa abbiamo venduto Matthijs de Ligt e Frenkie de Jong per una somma di denaro folle. Anche lo scorso anno con Donny van de Beek e Hakim Ziyech abbiamo raccolto importi considerevoli". Il dirigente ha manifestato preoccupazione per le conseguenze post Covid che hanno condizionato l'economia del club, aggiungendo: "Sono un po' preoccupato e anche i potenziali acquirenti dei giocatori sono influenzati dal coronavirus". Per questo motivo, Overmars aggiunge: "Una partenza di Nicolás Tagliafico e David Neres non sarebbe illogica".