Ajax-Roma 1-1, AD: "Non c'è tempo per piangere, c'è la finale di coppa d'Olanda"

Quali sono state le reazioni dai Paesi Bassi dopo l'eliminazione in Europa League dell'Ajax per mano della Roma? Questa è la prima pagina di Algemeen Dagblad: "L'Ajax spaventa la Roma, ma non basta a balzare al turno successivo d'Europa League. La squadra di Amsterdam non ha molto tempo per piangere, perché domenica è già in programma la finale di coppa nazionale contro il Vitesse".