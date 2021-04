Ajax, Ten Hag: "Giocando bene al ritorno potremmo passare il turno"

Erik ten Hag, allenatore dell'Ajax, ha parlato al termine della partita persa in casa contro la Roma per 1-2: "La prossima settimana dovremo esprimerci nuovamente a questi livelli per provare a ribaltare il risultato. Giocare ad Amsterdam o a Roma non cambia nulla, il terreno di gioco è sempre lo stesso: giocando bene potremmo riuscire a passare il turno. Stekelenburg? Oggi non era in grado di giocare, altrimenti l'avrei schierato: lo valuteremo nei prossimi giorni, non so ancora se potrà esserci giovedì al ritorno".