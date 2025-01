Ufficiale Akor Adams lascia la Francia e il Montpellier: l'attaccante ha firmato per il Siviglia

Il Montpellier ha deciso di accettare l'offerta del Siviglia e lasciar partire Akor Adams. La società ci ha tenuto comunque a ringraziare il calciatore con un comunicato davvero esaustivo:

"L'MHSC ha annunciato oggi la partenza di Akor Adams per il club Sevilla FC della Liga spagnola. Arrivato al club nell'estate del 2023, l'attaccante nigeriano rimane ancora oggi il primo giocatore nella storia del club Pailladin ad aver segnato una doppietta nella sua prima partita con la nostra maglia in Ligue 1. Successivamente ci sono stati momenti felici come dopo questo gol importante segnato contro l'Auxerre a La Mosson, anche periodi più difficili, ma Akor è sempre rimasto lo stesso: impegnato, laborioso, combattivo e mai avaro, in campo, come fuori. Una mentalità, una gentilezza e un coinvolgimento esemplari che obbligano a rispettarlo. Grazie Akor! L’intero MHSC ti augura il meglio per il resto della tua carriera. Buona fortuna, fratello! Pailladin un giorno, Pailladin sempre...".