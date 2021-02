Al City basta un gol di Sterling per battere l'Arsenal. 18^ vittoria consecutiva per Guardiola

vedi letture

Al Manchester City basta un gol di Sterling, siglato dopo appena due minuti, per piegare l'Arsenal e consolidare la propria leadership in Premier League. I Citizens si confermano squadra solida e, dopo il vantaggio di testa dell'inglese, amministrano il vantaggio e portano a casa tre punti fondamentali. Diciottesima vittoria consecutiva in tutte le competizioni per la squadra di Guardiola, che continua a frantumare record in questa stagione.