Ufficiale Alaves, Alvarez va a giocare in Serie C spagnola: definito il prestito al Sestao River

Movimento in uscita per l'Alaves, che cede il terzino classe 2001 Joseda Alvarez in prestito al Sestao River. Di seguito il comunicato ufficiale: "Deportivo Alavés e Sestao River hanno raggiunto un accordo per il prestito dell'Albiazul Joseda Álvarez al club di Biscaglia fino alla fine di questa stagione.

Il 22enne terzino, che ha giocato le ultime due stagioni nella squadra riserve dell'Albiazul e ha rinnovato la scorsa stagione con il club Babazorro fino al 2027, è promosso a giocare per una squadra del fiume Sestao che giocherà questa stagione nel Gruppo I della Primera RFEF. Un prestito che aiuterà il giocatore ad iniziare una nuova fase di crescita della sua carriera sportiva e a proseguire la sua progressione".