Albania-Inghilterra 0-2, Southgate esalta Mount: "È un giocatore eccezionale"

L'Inghilterra vince in Albania grazie a Kane e Mount. Proprio su quest'ultimo si ì così espresso in conferenza stampa il ct Gareth Southgate: "Lo dico da tempo. Thomas Tuchel che lo fa giocare spesso penso sia d'accordo con me. Quando Frank (Lampard) parlava bene di lui per qualche motivo veniva ignorato. È un giocatore eccezionale. È molto intelligente nella ricerca degli spazi, fa girare il pallone, crea occasioni e sa far gol".