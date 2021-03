Albania-Inghilterra a rischio: le forze dell'ordine non garantiscono la sicurezza dello stadio

La sfida tra Albania e Inghilterra, in programma domenica 28 marzo e valida per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, potrebbe essere rinviata. Un'eventualità prospettata dalla Federcalcio albanese (FSHF), che ha reso noto oggi un grosso problema di ordine pubblico: "La Polizia di Tirana non garantisce le adeguate misure di sicurezza". Lo stadio di Tirana, che sarà la sede dell'incontro, è circondato da pub e bar che dovrebbero essere pieni di gente anche nel fine settimana. E le forze dell'ordine hanno affermato che, almeno per il momento, non hanno " le risorse sufficienti" per garantire l'arrivo e la permanenza nello stadio delle due squadre. Nel comunicato si precisa che se la zona non verrà totalmente messa in sicurezza, "la partita contro l'Inghilterra potrebbe essere rinviata con le sanzioni che prevede la FIFA. Avrebbe conseguenze catastrofiche per l'immagine del nostro Paese".