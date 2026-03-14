Alemany blinda Julian Alvarez: "Non c'è alcun caso, ha un contratto con l'Atletico e resterà"

Julian Alvarez ha vissuto una notte da sogno grazie alla sua doppietta nella goleada di Champions contro il Tottenham. Nonostante ciò, l’attaccante dell’Atletico Madrid continua a generare numerose notizie di mercato legate all’incertezza sul suo futuro. Un tema sul quale oggi è intervenuto in modo piuttosto netto Mateu Alemany, direttore dell'area professionale del club colchonero.

"Come è successo con Antoine Griezmann, Julian ha un contratto con noi e resterà con noi. Julian ha detto chiaramente che è molto felice all’Atletico e ogni cosa che dice viene interpretata in un modo diverso. Ha ancora quattro anni di contratto, speriamo che rimanga per molti altri e magari che il contratto venga anche prolungato. Non vedo alcuna notizia su Julian. Non c’è nessun caso, un’altra cosa è cercare problemi dove non esistono. Sottoscrivo ciò che ha detto l’allenatore ieri. La notizia è che sta offrendo un rendimento straordinario", ha dichiarato a Movistar.