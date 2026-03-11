Messi, niente Barcellona a causa di Laporta. Un ex dirigente conferma la versione di Xavi

"Leo era già preso. A gennaio 2023, dopo la vittoria del Mondiale, ci siamo sentiti e lui mi disse che aveva il desiderio di tornare. Ne parlammo fino a marzo; gli dissi che, una volta ricevuto il suo ok, lo avrei comunicato al presidente Laporta perché lo vedevo pronto calcisticamente. Il presidente iniziò a negoziare il contratto con il padre di Leo e avevamo il semaforo verde dalla Liga, ma è stato il presidente a bloccare tutto". L'intervista rilasciata di recente da Xavi, ex allenatore del Barcellona per due stagioni prima dell'insediamento di Flick, ha lasciato diversi strascichi e previsto risposte sonore da parte dei protagonisti.

Su cosa abbia impedito davvero il fuoriclasse argentino ad indossare nuovamente la maglia blaugrana, Xavi non ha esitato: "Il mio interesse è raccontare la verità: Leo non è tornato al Barça perché il presidente non ha voluto, non per colpa della Liga o perché Jorge Messi chiedesse più soldi. È una bugia. Sono stati il presidente e il suo entourage a dirgli di no, sostenendo che non potevano permetterselo e che, avendo Messi tutto il potere, avrebbe gestito male quel peso all'interno del club".

Mateu Alemany, attuale direttore sportivo dell'Atletico Madrid ma soprattutto ex direttore dell'area calcio del Barcellona, ha confermato la versione dell'ex tecnico spagnolo, alimentando ulteriormente le polemiche. "Xavi ha ragione. Ci dissero che l'operazione era fattibile. Xavi dice il vero", ha ammesso ai microfoni di Movistar.