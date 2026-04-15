Atletico, il ds Alemany: "Ora non avremo una settimana per prepararci, circostanze strane"

"I tifosi che sono stati qui oggi ci hanno aiutato a sopportare un attacco straordinario come quello del Barcellona. L'atteggiamento della squadra è stato incredibile. Il nostro allenatore è specializzato nel far giocare con questo spirito i nostri giocatori": così il direttore sportivo dell'Atletico Madrid, Mateu Alemany, ha parlato ai microfoni di Movistar in merito alla conquista della semifinale di Champions League.

Poi ha aggiunto: "Mi è piaciuta molto la personalità della squadra, la reazione con lo 0-2 e penso che nel conteggio finale abbiamo meritato di essere in semifinale. Non vorrei mettere in evidenza nessun giocatore. Tutti sono stati tutti da 'chapeau'. Tutti i tifosi ci hanno spinto. È merito di tutti. La partita è stata preparata come una finale e ci hanno reso difficile, molto. Una squadra spettacolare, dobbiamo riconoscere il livello che il Barcellona ha avuto".

"Lenglet ha sofferto dopo quell'azione iniziale" - ha fatto notare - ". Ma poi nell'occasione del gol annullato a Ferran fa un'azione difensiva straordinaria sul tiro di Gavi. Auguro buona fortuna al Barça in campionato, dove è sulla buona strada per vincere. Ho molte relazioni con persone lì a diversi livelli. Ho passato anni meravigliosi e gli auguro il meglio. Vorrei avere una settimana per preparare la finale, ma per strane circostanze non ce l'abbiamo. Ci prepareremo bene, riposeremo, non c'è un favorito perché la Real Sociedad è una grande squadra".