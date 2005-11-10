Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Almeria, André Horta resta in biancorosso: esercitato il riscatto dallo Sporting Braga

Almeria, André Horta resta in biancorosso: esercitato il riscatto dallo Sporting Braga TUTTOmercatoWEB
Pierpaolo Matrone
autore
Pierpaolo Matrone
Oggi alle 20:07Calcio estero
L'Almeria ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo di André Horta dallo Sporting Braga. Il centrocampista portoghese ha firmato fino al 2029.

L'Almería ha deciso di puntare ancora su André Horta. Il club spagnolo ha infatti ufficializzato l'esercizio dell'opzione di riscatto prevista nell'accordo con lo Sporting Braga, assicurandosi a titolo definitivo il centrocampista portoghese. Il 29enne ha firmato un contratto fino al giugno 2029 e proseguirà così la propria avventura con i Rojiblancos dopo la stagione trascorsa in prestito. L'operazione, secondo quanto previsto dagli accordi tra i due club, è stata definita per una cifra di circa 1,5 milioni di euro. Horta si unirà ai nuovi compagni mercoledì, in occasione dell'avvio della preparazione estiva della squadra allenata da García Pimienta, dopo aver sostenuto le consuete visite mediche.

Una stagione condizionata dagli infortuni

L'annata appena conclusa non è stata semplice per il centrocampista lusitano, frenato da diversi problemi fisici che ne hanno limitato il rendimento. André Horta ha collezionato complessivamente 20 presenze, partendo titolare in sole sette occasioni. Nonostante le difficoltà, il giocatore ha comunque mostrato qualità importanti nella costruzione del gioco, formando a tratti una buona intesa a centrocampo con Stefan Dzodic, prima che gli infortuni ne rallentassero il percorso.

García Pimienta riparte dalla sua qualità

Cresciuto nei vivai di Vitória de Setúbal e Benfica, Horta non ha potuto dare il proprio contributo nei playoff promozione, conclusi con la sconfitta dell'Almería nella finale contro il Málaga. La società, però, ha scelto di confermargli piena fiducia, convinta che possa rappresentare una pedina importante nel progetto tecnico di García Pimienta. Il tecnico spagnolo ritroverà così un centrocampista dotato di qualità tecniche e visione di gioco, caratteristiche considerate ideali per il sistema che intende sviluppare nella stagione 2026/27.

Articoli correlati
Chi andrà in Liga dopo Racing e Deportivo? Si completano i playoff: ecco le 4 squadre... Chi andrà in Liga dopo Racing e Deportivo? Si completano i playoff: ecco le 4 squadre partecipanti
Bologna, per la difesa piace Bonini dell'Almeria. Catanzaro pronto ad incassare Bologna, per la difesa piace Bonini dell'Almeria. Catanzaro pronto ad incassare
Il Flamengo porta al TAS di Losanna l'Almeria di Cristiano Ronaldo. La nota dei brasiliani... Il Flamengo porta al TAS di Losanna l'Almeria di Cristiano Ronaldo. La nota dei brasiliani
Altre notizie Calcio estero
Altro che Serie B: il Wolverhampton investe 10 milioni per Said dello Standard Liegi... TMWAltro che Serie B: il Wolverhampton investe 10 milioni per Said dello Standard Liegi
Gordon: "Rashford è incompreso. Mi sta aiutando tanto nel trasferimento a Barcellona"... Gordon: "Rashford è incompreso. Mi sta aiutando tanto nel trasferimento a Barcellona"
Coventry, colpo a sorpresa: fatta per l'ex Lazio e Salernitana Tchaouna. Affare da... Coventry, colpo a sorpresa: fatta per l'ex Lazio e Salernitana Tchaouna. Affare da 24 milioni
Real Madrid, il Mourinho-bis è ufficialmente iniziato: "Lavorare qui per me è una... Real Madrid, il Mourinho-bis è ufficialmente iniziato: "Lavorare qui per me è una missione"
Prima esperienza da CT per Vieira? L'ex Genoa è sulla lista del Senegal per il dopo-Thiaw... Prima esperienza da CT per Vieira? L'ex Genoa è sulla lista del Senegal per il dopo-Thiaw
Almeria, André Horta resta in biancorosso: esercitato il riscatto dallo Sporting... UfficialeAlmeria, André Horta resta in biancorosso: esercitato il riscatto dallo Sporting Braga
Lamine Yamal, virali le foto del regalo alla fidanzata: due collane da 45 mila euro... Lamine Yamal, virali le foto del regalo alla fidanzata: due collane da 45 mila euro
Colpo Barcellona, dal Borussia Dortmund arriva Adeyemi: cifre e dettagli dell'operazione... Colpo Barcellona, dal Borussia Dortmund arriva Adeyemi: cifre e dettagli dell'operazione
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Cento milioni (più commissioni!) per due giocatori, tutte le indicazioni di Amorim, i big in arrivo e a rischio ma... Il Milan si è scordato l'acquisto fondamentale. Chi ci mette la faccia nei momenti di crisi? Chi è la voce del club a Milanello?
Primo piano
Immagine top news n.0 Atalanta, clamoroso colpo di scena: sfuma il passaggio di Ederson al Manchester United
Immagine top news n.1 Gila: "Ho già parlato con Amorim. Il Milan ha puntato forte su di me? Bisogna ripagarlo"
Immagine top news n.2 Fiorentina, aumenta il pressing per Oso: prima offerta dei viola. Cosa manca per chiudere
Immagine top news n.3 Gila, ecco l'annuncio: il difensore lascia la Lazio, è un nuovo giocatore del Milan
Immagine top news n.4 Juventus, Carnevali: "Non ho incontrato Vlahovic. Mercato? Tante trattative aperte"
Immagine top news n.5 Milan, prima parte di visite terminate per Gila: ora idoneità sportiva e firma
Immagine top news n.6 Inter, visite mediche in corso per Anan Khalaili. Poi la firma del contratto: i dettagli
Immagine top news n.7 Nazionale, e se salta Maldini? Ranieri, Albertini, Bergomi: le carte nelle mani di Malagò
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La rivoluzione Fiorentina passerà da altri colpi improvvisi e da addii pesanti Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Napoli deve vendere, il Mondiale frena la Juve ma Kolo Muani l'aiuta: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Il segnale ad Allegri arriva dal Mondiale: il primo grande acquisto è già in casa
Immagine news podcast n.3 La Fiorentina fa sul serio: colpo Atta per Paratici. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Nuovi arrivi, obiettivi e cessioni pesanti: come cambia il Milan di Amorim
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Mussa, punto Mondiale: “Francia famelica. Inghilterra, si vede la mano di Tuchel”
Immagine news Serie A n.2 Carnevali o D’Amico, quale dei due dirigenti ha il compito più ostico? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, Orlando: “Paratici si sta muovendo bene, Grosso può lottare per l’Europa”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, ufficiale il colpo Gila. Atalanta, saltata la cessione da 50 milioni: le top news delle 22
Immagine news Serie A n.2 L'Atalanta è sicura: Ederson sta bene. Il Manchester United ha preferito Andrey Santos
Immagine news Serie A n.3 Dialoghi tra Roma e Chelsea per Garnacho: non c'è accordo sulla formula. Il punto
Immagine news Serie A n.4 Como, prenotate le visite mediche di Liberali: le cifre e i dettagli dell'affare low cost
Immagine news Serie A n.5 Luis Henrique per il momento resterà all'Inter: rifiutate proposte da Premier e Turchia
Immagine news Serie A n.6 Saltato Ederson, il Manchester United mette nel mirino Manu Koné: pronti 50 milioni per la Roma
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, la prima foto con la maglia di Danel Sinani. È arrivato dal St. Pauli
Immagine news Serie B n.2 Pisa, Giuseppe Leone sempre più vicino. Nei prossimi giorni sono attese novità
Immagine news Serie B n.3 Padova, Alessandro Julian Capelli rinnova il contratto fino al 2029
Immagine news Serie B n.4 Padova, Mirabelli: "Calabro è l'uomo giusto. Mercato? È solo all'inizio"
Immagine news Serie B n.5 Benevento, dal Pisa arriva Pietro Beruatto: accordo fino al 2029
Immagine news Serie B n.6 Calabro si presenta: "Ho trovato entusiasmo, voglio un Padova aggressivo e determinato"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cavese, torna Gianluca Esposito: il centrocampista firma fino al 2027
Immagine news Serie C n.2 Livorno, Cristiano Lucarelli sarà il nuovo allenatore: domani la presentazione
Immagine news Serie C n.3 Barletta, arriva Donato Distratto: il giovane centrocampista firma fino al 2029
Immagine news Serie C n.4 Barletta, arriva Easton Ongaro: l'attaccante canadese firma fino al 2028
Immagine news Serie C n.5 Savoia, blindato Andrea Fiasco: l'esterno firma un contratto biennale
Immagine news Serie C n.6 Reggiana, in arrivo Jacopo Furlan dal Lecco: pronto un biennale
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Francia-Marocco, la rivincita del 2022 apre i quarti del Mondiale
Immagine news Pronostici n.2 Pronostici Mondiali, la schedina della settimana con Portogallo-Spagna e Francia-Marocco
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Argentina-Egitto, Messi sfida Salah: Albiceleste favorita per i quarti
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter Women, arriva dallo Sporting CP Brittany Raphino. Accordo fino al 2029
Immagine news Calcio femminile n.2 Como Women, Marta Zamboni arriva in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus
Immagine news Calcio femminile n.3 Ternana Women, arriva in prestito dalla Roma la classe 2007 Rosanna Ventriglia
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter Women, accordo biennale con l'attaccante francese Clarisse Le Bihan
Immagine news Calcio femminile n.5 Ternana Women, arriva in prestito dalla Roma la centrocampista Sofia Testa
Immagine news Calcio femminile n.6 DL Sport, avv. Di Cintio: "Il calcio femminile va sostenuto dalla base con spostamento di risorse"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Il bomber girovago che tutti hanno amato: la storia di Aldo Serena Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Per fortuna il campo verde è ancora l’unico giudice… per ora
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 10 luglio 2016, la Francia è pronta a esplodere per l'Europeo. Ma vince il Portogallo
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto Romano al Cagliari
Newsticker
16:55 Spagna-Belgio, sfida da brividi e chi vince affronta la Francia
05:02 Serie B, un fondo americano in trattativa per l’Empoli
09/07 Francia insuperabile, batte 2 a 0 il Marocco e approda in semifinale
08/07 Coppa del mondo: guida ai quarti di finale
07/07 Argentina-Egitto 3 a 2: Messi sbaglia un rigore, poi guida una rimonta epica. Ai quarti c’è la Svizzera