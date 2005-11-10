Ufficiale Almeria, André Horta resta in biancorosso: esercitato il riscatto dallo Sporting Braga

L'Almeria ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo di André Horta dallo Sporting Braga. Il centrocampista portoghese ha firmato fino al 2029.

L'Almería ha deciso di puntare ancora su André Horta. Il club spagnolo ha infatti ufficializzato l'esercizio dell'opzione di riscatto prevista nell'accordo con lo Sporting Braga, assicurandosi a titolo definitivo il centrocampista portoghese. Il 29enne ha firmato un contratto fino al giugno 2029 e proseguirà così la propria avventura con i Rojiblancos dopo la stagione trascorsa in prestito. L'operazione, secondo quanto previsto dagli accordi tra i due club, è stata definita per una cifra di circa 1,5 milioni di euro. Horta si unirà ai nuovi compagni mercoledì, in occasione dell'avvio della preparazione estiva della squadra allenata da García Pimienta, dopo aver sostenuto le consuete visite mediche.

Una stagione condizionata dagli infortuni

L'annata appena conclusa non è stata semplice per il centrocampista lusitano, frenato da diversi problemi fisici che ne hanno limitato il rendimento. André Horta ha collezionato complessivamente 20 presenze, partendo titolare in sole sette occasioni. Nonostante le difficoltà, il giocatore ha comunque mostrato qualità importanti nella costruzione del gioco, formando a tratti una buona intesa a centrocampo con Stefan Dzodic, prima che gli infortuni ne rallentassero il percorso.

García Pimienta riparte dalla sua qualità

Cresciuto nei vivai di Vitória de Setúbal e Benfica, Horta non ha potuto dare il proprio contributo nei playoff promozione, conclusi con la sconfitta dell'Almería nella finale contro il Málaga. La società, però, ha scelto di confermargli piena fiducia, convinta che possa rappresentare una pedina importante nel progetto tecnico di García Pimienta. Il tecnico spagnolo ritroverà così un centrocampista dotato di qualità tecniche e visione di gioco, caratteristiche considerate ideali per il sistema che intende sviluppare nella stagione 2026/27.