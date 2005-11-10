Ufficiale
Benevento, dal Pisa arriva Pietro Beruatto: accordo fino al 2029
TUTTOmercatoWEB
Il Benevento rinforza il reparto arretrato con l'acquisto a titolo definitivo di Pietro Beruatto. Il difensore classe 1998 arriva dal Pisa e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029.
Nuovo innesto per il Benevento, che si assicura le prestazioni di Pietro Beruatto. Il difensore classe 1998 arriva a titolo definitivo dal Pisa e si lega al club giallorosso con un contratto fino al 2029.
Calciomercato Benevento, preso Pietro Beruatto a titolo definitivo
Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con la Società Pisa Sporting Club, per il trasferimento a titolo definitivo del difensore Pietro Beruatto.
Il calciatore, nato nel 1998, ha firmato un contratto che lo legherà al Club giallorosso fino al 30 giugno 2029.
Altre notizie Serie B