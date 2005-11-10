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Padova, Alessandro Julian Capelli rinnova il contratto fino al 2029
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Il Padova mette al sicuro Alessandro Julian Capelli. Il centrocampista classe 1997 ha prolungato il proprio contratto con il club biancoscudato fino al 30 giugno 2029.
Il Padova continua a programmare il futuro partendo dalle conferme. Il club biancoscudato ha annunciato il rinnovo del contratto di Alessandro Julian Capelli, che resterà legato alla società fino al 30 giugno 2029.
Padova, Alessandro Julian Capelli rinnova fino al 2029
"Il Calcio Padova comunica di avere formalizzato il prolungamento del contratto del centrocampista classe 1997 Alessandro Julian Capelli sino al 30 giugno 2029".
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