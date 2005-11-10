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Livorno, Alessandro Lucarelli torna a casa: è il nuovo direttore sportivo del club amaranto
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Il Livorno ha affidato ad Alessandro Lucarelli l'incarico di direttore sportivo per la stagione 2026/27.
Novità nell'area dirigenziale del Livorno. Il club amaranto ha annunciato la nomina di Alessandro Lucarelli come nuovo direttore sportivo per la stagione 2026/27.
Alessandro Lucarelli nuovo direttore sportivo del Livorno
"L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica che Alessandro Lucarelli ricoprirà l’incarico di direttore sportivo per la stagione 2026/27".
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