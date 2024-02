Ufficiale Almeria, ecco Jonathan Viera. Il trequartista firma fino a giugno 2025

L'Almeria, ultimo in classifica con appena sei punti conquistati in 23 giornate de LaLiga, comincia a mettere le basi per la prossima stagione, che lo vedrà molto probabilmente impegnato nella seconda divisione spagnola. Poco fa, il club ha annunciato un rinforzo di spessore ed esperienza: si tratta di Jonathan Viera Ramos.

Il 34enne trequartista arriva da svincolato dopo aver risolto il contratto con il Las Palmas a gennaio. L'ex Valencia, che ha disputato 9 partite finora in stagione (due reti e un assist), ha firmato fino al 30 giugno 2025.