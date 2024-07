Ufficiale Viera vuole andarsene, l'Almeria lo aiuta: chiuso in anticipo il rapporto con il 34enne

Dopo non essersi allenato con l'Almería nel primo allenamento della settimana, Jonathan Viera ha avuto comunque l'occasione di salutare i suoi compagni di squadra. Infatti il club spagnolo ha risolto il contratto del giocatore prima della scadenza, in accordo con il 34enne: Viera aveva un contratto con gli Indálicos fino al 2025, ma aveva una clausola che gli permetteva di lasciare il club unilateralmente fino al 15 luglio. Questo fine settimana, riferisce il quotidiano AS, il trequartista spagnolo ha comunicato la sua intenzione di esercitare questa clausola e la sua partenza è ormai andata a buon fine.

L'annuncio del club. "L'UD Almeria e Jonathan Viera concludono di comune accordo il loro rapporto contrattuale.

Il club lo ringrazia per il lavoro svolto nell'ultima stagione e gli augura buona fortuna per il futuro.

Grazie, Jonathan!", il saluto dell'Almería dopo metà stagione vissuta lì e 12 partite giocate da titolare.

In attesa del futuro. Adesso, secondo la testata spagnola, il giocatore vuole vivere una nuova esperienza nel calcio asiatico. L'arrivo di Melamed e la continuità per il momento di Arribas aumentano la concorrenza in attacco e questo potrebbe aver influenzato la decisione del talentuoso giocatore delle Canarie.